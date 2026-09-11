Сборная Украины по волейболу одержала вторую победу на Евро-2026
Сине-жёлтые обыграли Северную Македонию
Фото: СEV
Мужская сборная Украины по волейболу одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата Европы-2026. В матче 2-го тура подопечные Рауля Лосано обыграли Северную Македонию.
Первые два сета украинцы выиграли с одинаковым счетом — 25:22. В третьей партии сборная Украины зафиксировала преимущество в 15 очков, закрыв сет со счетом 25:10.
Самым результативным игроком в сине-желтых стал Олег Плотницкий — 16 очков.
Чемпионат Европы-2026. 2-й тур
Украина – Северная Македония – 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)
В 1-м туре сине-желтые одолели Израиль (3:1). Следующий матч сборная Украины проведет 12 сентября против Болгарии.