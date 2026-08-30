Кохан завоевал серебряную медаль на турнире Континентального тура в Италии
Украинец показал результат 78,78 метра
Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал серебряную медаль на этапе бронзовой серии Континентального тура в итальянской Брешии.
Украинец занял второе место с результатом 78,78 метра, который оказался его лучшим во второй попытке. Победу на турнире одержал представитель Венгрии Бенце Халаш с 80,67 метра. Третьим стал немец Сёрен Клозе — 76,41 метра.
Украинка Климец одержала победу на соревнованиях серебряной серии в Венгрии.