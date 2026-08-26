Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о деталях травмы, из-за которой была вынуждена пропустить два месяца текущего сезона.

Спортсменка получила разрыв коленной связки и находилась под угрозой досрочного завершения выступлений. Слова приводит Суспільне Спорт.

У меня был разрыв связки колена. Упала. Еще два месяца назад не была уверена, продолжится ли для меня сезон. Полтора месяца вообще не могла ни бегать, ни ходить, ни прыгать. Поэтому то, что я [выступила в Силезии] – это просто «вау»! Период восстановления был и длительным, и одновременно прошел довольно быстро. Самое главное было вернуться и понять, что я снова могу прыгать.

Мне нужен был этот старт, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Соревнования всегда лучше всего показывают твою боевую готовность. Я больше волновалась не за сам турнир, а за то, как будут вести себя ноги.

В этот период я, наверное, впервые так долго была дома посреди сезона. Несмотря на то, что пришлось пропустить некоторые соревнования и тренировки, огромный плюс в том, что я набралась сил и энергии.