Денис Седашов

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-2, 9 КО) потерпел поражение от британца Сэма Ноукса (19-1, 16 КО) в бою за титул WBO International в легком весе.

Бой длился все запланированные 10 раундов. Поэтому победитель был определен по судейским запискам: все три рефери единогласно отдали победу Ноуксу — 99:91, 100:90 и 98:92.

Это поражение стало для Беринчика вторым подряд.