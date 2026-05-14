Левченко, Геращенко, Паттерсон и Жодзик – в заявке этапа Бриллиантовой лиги в Сямыне
Украинские прыгуны в высоту узнали имена соперниц
около 1 часа назад
Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко узнали имена соперниц, с которыми будут соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
В заявку вошли бронзовая медалистка Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон из Австралии, Мария Жодзик из Польши, немка Имке Оннен, британка Морган Лейк, Ламара Дистен из Ямайки, американка Чарити Хуфнагель и китаянки Лу Цзявэнь и Шао Юйци.
Этап пройдет в субботу, 23 мая. Начало соревнований по прыжкам в высоту – в 13.51.
Напомним, Геращенко впервые примет участие в этапе Бриллиантовой лиги после рождения дочери.
