Владимир Кириченко

Украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко узнали имена соперниц, с которыми будут соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

В заявку вошли бронзовая медалистка Олимпиады-2024 Элеанор Паттерсон из Австралии, Мария Жодзик из Польши, немка Имке Оннен, британка Морган Лейк, Ламара Дистен из Ямайки, американка Чарити Хуфнагель и китаянки Лу Цзявэнь и Шао Юйци.

Этап пройдет в субботу, 23 мая. Начало соревнований по прыжкам в высоту – в 13.51.

Напомним, Геращенко впервые примет участие в этапе Бриллиантовой лиги после рождения дочери.