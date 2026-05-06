Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко выступит на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в китайском Сямане. Для спортсменки это будет первый старт в этой серии с 2024 года и второй международный турнир после возвращения из декретного отпуска. Сообщает Суспільне Спорт.

Кроме Ирины, в предварительную заявку на турнир в Китае вошла еще одна украинка — Юлия Левченко.

Соревнования в Сямане запланированы на субботу, 23 мая.

Бриллиантовая лига-2026 увеличивает выплаты за победу в финале.