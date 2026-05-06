Геращенко впервые после декрета будет соревноваться на этапе Бриллиантовой лиги
Также участие примет Юлия Левченко
около 1 часа назад
Ирина Геращенко / Фото - Суспільне
Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко выступит на этапе Бриллиантовой лиги, который пройдет в китайском Сямане. Для спортсменки это будет первый старт в этой серии с 2024 года и второй международный турнир после возвращения из декретного отпуска. Сообщает Суспільне Спорт.
Кроме Ирины, в предварительную заявку на турнир в Китае вошла еще одна украинка — Юлия Левченко.
Соревнования в Сямане запланированы на субботу, 23 мая.
