Магучих – чемпионка мира 2026 по лёгкой атлетике в помещении, у Левченко – серебро
Украинки покорили планетарный форум в Торуне
около 1 часа назад
Сегодня, 20 марта, состоялись женские соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуни.
Украину в секторе представили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Магучих завоевала золото с результатом 2,01 м. Это для нее вторая победа в карьере на ЧМ в помещении.
Левченко, австралийка Никола Олислагерс и сербка Ангелина Топич стали вторыми.
Второй раз в истории на ЧМ в помещении три спортсменки стали серебряными призерами.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Торунь, Польша. Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01 м
2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,99
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,99
