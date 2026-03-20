Владимир Кириченко

Сегодня, 20 марта, состоялись женские соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в польском Торуни.

Украину в секторе представили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Магучих завоевала золото с результатом 2,01 м. Это для нее вторая победа в карьере на ЧМ в помещении.

Левченко, австралийка Никола Олислагерс и сербка Ангелина Топич стали вторыми.

Второй раз в истории на ЧМ в помещении три спортсменки стали серебряными призерами.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Торунь, Польша. Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01 м

2. Ангелина Топич (Сербия) – 1,99

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,99

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,99

