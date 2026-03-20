Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко прокомментировала своё выступление на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, где она завоевала серебряную награду.

Спортсменка призналась, что главным достижением для неё стала не только медаль, но и возвращение искренней радости от соревновательного процесса. Слова приводит Суспильное Спорт.

Пыталась наслаждаться. Это абсолютно не зависело от той высоты, которую я взяла. Действительно вернуть эту радость от прыжков и от соревнований — это заняло у меня очень много времени. Понимала: если медаль должна быть моей, то так и будет, а если нет, то ничего страшного, работаем дальше. Я очень благодарю всех, кто меня поддерживает и поддерживал. Это действительно дало мне такую мотивацию и возможность двигаться дальше. Тренеру Ирине Пустовойт, которая умеет находить нужные слова, нужный подход. Где нахожу внутреннюю опору? В себе, в поддержке — во всем нужно находить. Главное иметь веру внутри, и тогда все будет прекрасно. Юлия Левченко

Магучих – чемпионка мира-2026 по лёгкой атлетике в помещении, у Левченко – серебро.