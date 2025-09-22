Левченко: «На чемпионате мира почувствовала: могу бороться»
Юлия рада завершить сезон на позитивной ноте
около 2 часов назад
Юлия Левченко прокомментировала Суспільне Спорт выступление на чемпионате мира-2025, где украинка показала пятый результат:
На самом деле я очень довольна, что на такой позитивной ноте завершился сезон и почти заканчивается год. Я счастлива, всем благодарна за поддержку. Очень рада тому, что почувствовала: могу бороться и результат, который я показала, был медальным – только по попыткам мы разошлись. Мне это приятно, для меня это личная победа.
Очень классно, супер, много людей, которые болеют. Даже когда я выходила с арены – очень много людей всё равно поддерживали. Думаю, мы подняли настроение выступлением в финале.
Я была очень довольна решением судей переждать немного дождь, этот сильный ливень. Это очень спасло, потому что все понимали: если выходить под ливень прыгать, то прыжки не будут такими качественными и ни для кого это хорошо не будет. Классно, что сделали паузу, что мы переждали. Погода была теплой, единственное что – мокро, но дорожки подсушивали, более-менее было хорошо.
Напомним, что Ярослава Магучих стала бронзовой призеркой ЧМ-2025.