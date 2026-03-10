Денис Седашов

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих расставила приоритеты на ближайший олимпийский цикл. Спортсменка сосредоточена на подготовке к Играм в Лос-Анджелесе, поэтому сейчас не рассматривает возможность перерыва в карьере. Слова приводятся в издании Жесткая атлетика.

В интервью звёздная легкоатлетка отметила, что пример коллег по сборной, в частности Ирины Геращенко, которая успешно вернулась в сектор после рождения ребёнка, вызывает уважение, однако сама Ярослава выбирает другой путь. Сейчас её главная цель — сохранение лидерства в мировых прыжках в высоту.

В ближайшем будущем детей не планирую. До Олимпиады в Лос-Анджелесе точно нет. У меня есть племянница, есть дети у кумовей. Этого достаточно пока что. Ребенок Ирины Геращенко? Они с мужем молодцы, это их общее решение. Я хочу еще попрыгать. Ярослава Магучих

Напомним, Ирина Геращенко стала мамой в прошлом году, но уже успела восстановить форму и вернуться к соревнованиям.

