Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась эмоциями после завоевания золота на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

Прыгунья подчеркнула, что ключевым моментом финала стала планка на отметке 2,01 м. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я очень рада вернуться в сектор чемпионата мира в помещении и завоевать золотую награду. Это мой четвертый чемпионат мира и только вторая золотая награда, но я очень счастлива. Понимала, что нужно прыгать все с первой попытки. Особенно после 1,99 м я поняла, что 2,01 м нужно прыгать с первой попытки, потому что это может стоить золотой медали. Я прыгнула и выиграла. Очень хотелось завоевать золотую награду для Украины и для украинцев в такое тяжелое время. Я это сделала, и Юля это сделала. Наконец две украинки снова будут стоять на подиуме. Ярослава Магучих

