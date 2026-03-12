Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис переписал историю легкой атлетики, установив новый мировой рекорд — 6,31 метра. Сообщает Суспільне Спорт.

Олимпийский чемпион покорил эту высоту на турнире в шведской Уппсале. Для 25-летнего спортсмена это уже 15-й мировой рекорд в карьере.

Дюплантис остается неизменным мировым рекордсменом в этой дисциплине с 2020 года.

