Украинки Магучих и Левченко вошли в состав участниц ЧМ-2026 в помещении
Соревнования пройдут с 20 по 22 марта в польском Торунь
около 2 часов назад
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят на чемпионате мира в помещении, который пройдет с 20 по 22 марта в польском Торуни. Сообщает Суспільне Спорт.
Полный состав участниц в прыжках в высоту: Ярослава Магучих (Украина), Юлия Левченко (Украина), Элеонор Паттерсон (Австралия), Никола Олислагерс (Австралия), Вашти Каннингем (США), Чарити Хафнагель (США), Ангелина Топич (Сербия), Мария Жодзик (Польша), Ламара Дистан (Ямайка), Луиз Экман (Швеция), Мария Вукович (Черногория), Имке Оннен (Германия).
