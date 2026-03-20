Владимир Кириченко

Сегодня, 20 марта, состоятся женские соревнования в секторе прыжков в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в польском Торуне.

Украину представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Начало – в 12.39.

Прямая трансляция будет доступна на платформе «Суспільне Спорт» и местных каналах «Суспільного».

Соревнования будут проходить на стадионе «Куявсько-Поморская арена Торунь».

Напомним, Магучих выиграла золото чемпионата Украины в помещении.