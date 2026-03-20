ЧМ-2026 по лёгкой атлетике в помещении. Магучих и Левченко стартуют на турнире. Видеотрансляция
Соревнования начнутся в 12.39 по Киеву
около 2 часов назад
Магучих и Олслагерс / Фото - Facebook
Сегодня, 20 марта, состоятся женские соревнования в секторе прыжков в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в польском Торуне.
Украину представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Начало – в 12.39.
Прямая трансляция будет доступна на платформе «Суспільне Спорт» и местных каналах «Суспільного».
Соревнования будут проходить на стадионе «Куявсько-Поморская арена Торунь».
Напомним, Магучих выиграла золото чемпионата Украины в помещении.
