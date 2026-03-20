Магучих о Чемпионате мира 2026 в помещении: «Будем делать все возможное, чтобы завоевать золото»
Звездная легкоатлетка выступит на масштабном форуме в Торуни
33 минуты назад
Ярослава Магучих / Фото - UNITED24
Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась ожиданиями от чемпионата мира-2026 в помещении.
«Очень интересно возвращаться сюда, потому что я была здесь в 2021 году, но на чемпионате Европы. Но теперь это мой четвертый чемпионат мира в помещении.
Конечно, настрой боевой, готова прыгать как можно выше и будем делать все возможное, чтобы завоевать высшую ступень пьедестала».
Турнир пройдет в польском Торуни с 20 по 22 марта.
Напомним, Магучих и Левченко вошли в состав участниц ЧМ-2026 в помещении.
