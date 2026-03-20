Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих поделилась ожиданиями от чемпионата мира-2026 в помещении.

«Очень интересно возвращаться сюда, потому что я была здесь в 2021 году, но на чемпионате Европы. Но теперь это мой четвертый чемпионат мира в помещении.

Конечно, настрой боевой, готова прыгать как можно выше и будем делать все возможное, чтобы завоевать высшую ступень пьедестала».