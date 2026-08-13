Магучих и Геращенко – в квалификации ЧЕ по прыжкам в высоту. Видеотрансляция
Ярослава будет защищать титул, который она завоевывала в 2022 и 2024 годах
Сегодня, 13 августа, пройдет квалификация в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих будет соревноваться в квалификационной группе A, а ее соотечественница Ирина Геращенко – в группе B.
Соревнования начнутся в 12.55.
Для выхода в финал нужно покорить высоту 1.91 м или войти в топ-12 лучших по итогам квалификации.
Магучих будет защищать титул, который завоевывала в 2022 и 2024 годах.
Прямая трансляция — на платформах «Суспільне Спорт» и местных каналах «Суспільного».
Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 13 августа: старт Магучих и Геращенко
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