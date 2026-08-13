Владимир Кириченко

Сегодня, 13 августа, пройдет квалификация в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих будет соревноваться в квалификационной группе A, а ее соотечественница Ирина Геращенко – в группе B.

Соревнования начнутся в 12.55.

Для выхода в финал нужно покорить высоту 1.91 м или войти в топ-12 лучших по итогам квалификации.

Магучих будет защищать титул, который завоевывала в 2022 и 2024 годах.

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Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 13 августа: старт Магучих и Геращенко