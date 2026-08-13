Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 13 августа: старт Магучих и Геращенко
Фельфнер выступит в квалификации
Ярослава Магучих / Фото - UNITED24
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике.
Сегодня, 13 августа, украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко примут участие в квалификации прыжков в высоту, а Артур Фельфнер – в метании копья.
Чемпионат Европы проходит с 10 по 16 августа в Бирмингеме. Трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».
Расписание выступлений украинцев 13 августа:
12:55. Прыжки в высоту, женщины, квалификация: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко
15:48. Метание копья, мужчины, квалификация: Артур Фельфнер
Напоминаем, Михаил Кохан завоевал бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике в метании молота.