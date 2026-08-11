Денис Седашов

Украинский метатель молота Михаил Кохан поделился впечатлениями от выступления в финале чемпионата Европы по легкой атлетике в Бирмингеме, где он завоевал бронзовую награду.

По словам спортсмена, он не полностью удовлетворен реализацией запланированного, однако рад принести Украине первую медаль континентального первенства. Слова приводит Суспільне Спорт.

Как ощущения? Как вторая "бронза" уже на моем счету с чемпионатов Европы. Положу ее в коллекцию рядом с первой бронзовой наградой. Есть ли специальная полочка? Да, шкаф, который закрывается, чтобы я его не видел. Не смог выполнить то, что запланировал. Но это нормально. Медаль есть для страны, так что можно гордиться. Чувствую немного недосказанности, но все нормально. Михаил Кохан

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