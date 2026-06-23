Владимир Кириченко

Стали известны имена участниц этапа Континентального тура в Загребе в секторе для прыжков в высоту. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Украину представят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. Турнир пройдет 24 июня, старт – в 19.30.

Наши легкоатлетки выступят на этом турнире впервые с 2020 года – тогда Юлия Левченко одержала победу с результатом 1,90 м. В этом году она пропустит турнир из-за травмы.

Магучих впервые в карьере будет соревноваться на этапе Континентального тура в Загребе.

Трансляция будет доступна на «Суспільне спорт».

Список участниц:

Ярослава Магучих, Ирина Геращенко (Украина), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ангелина Топич (Сербия), Елена Куличенко (Кипр), Фатумата Баллей (Гвинея), Лия Апостоловски, Эла Велепец (Словения), Михаэла Груба (Чехия), Яна Кошчак (Хорватия), Мария Вукович (Черногория).

Напоминаем, Магучих «золотом» в Хенгело продолжила свою невероятную серию.