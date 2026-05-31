Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате. Для спортсменки этот старт стал первым в летнем сезоне.

Магучих завоевала первое место с результатом 1.97 метра.

Второе место заняла Элеанор Паттерсон из Австралии (1,94 м), а третьей стала Ангелина Топич из Сербии (1,94 м).

Другая украинка Юлия Левченко заняла четвертое место, показав результат 1.91 метра. Напомним, 23 мая Левченко стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Сямени.