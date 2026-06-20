Магучих выступит на турнире Континентального тура в Нидерландах
Соревнования с участием украинки пройдут 21 июня
15 минут назадПодписаться в
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих примет участие в турнире FBK Games, который имеет статус «золотого» Континентального тура.
Соревнования состоятся в нидерландском Хенгело в воскресенье, 21 июня.
В 2023 году Магучих одержала на этих соревнованиях победу с результатом 2,00 метра.
Дорощук завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.