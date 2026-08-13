Магучих и Геращенко вышли – в финал чемпионата-2026 Европы по легкой атлетике
Обе украинские спортсменки преодолели квалификационный норматив
Завершилась квалификация в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступала в квалификационной группе A, а ее соотечественница Ирина Геращенко – в группе B.
Обе украинки взяли квалификационный норматив 1,91 м и вышли в финал.
Для выхода в финал нужно преодолеть высоту 1,91 м или войти в топ-12 лучших по итогам квалификации.
Магучих начала защиту титула, который завоевала в 2022 и 2024 годах.
Финал состоится в субботу, 15 августа, в 22.07.
Чемпионат Европы по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация
Ярослава Магучих (Украина) – 1,91 м Q
Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м Q
Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 13 августа.
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