Владимир Кириченко

Завершилась квалификация в женских прыжках в высоту на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике, который проходит в Бирмингеме.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступала в квалификационной группе A, а ее соотечественница Ирина Геращенко – в группе B.

Обе украинки взяли квалификационный норматив 1,91 м и вышли в финал.

Для выхода в финал нужно преодолеть высоту 1,91 м или войти в топ-12 лучших по итогам квалификации.

Магучих начала защиту титула, который завоевала в 2022 и 2024 годах.

Финал состоится в субботу, 15 августа, в 22.07.

Чемпионат Европы по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Женщины. Квалификация

Ярослава Магучих (Украина) – 1,91 м Q

Ирина Геращенко (Украина) – 1,91 м Q

Расписание выступлений украинцев на ЧЕ по легкой атлетике 13 августа.