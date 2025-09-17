«Это исторический момент для Украины». Свитолина – о выходе сборной в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
В полуфинале украинские спортсменки сыграют с итальянками
около 1 часа назад
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Паулой Бадосой в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг, которая позволила сине-желтым впервые пробиться в полуфинал турнира. Слова приводит ВТУ.
Да, это был замечательный матч. Если честно, думаю, и для Паулы тоже. Она играла очень хорошо, хорошо подавала. Я ожидала тяжелой борьбы, потому что она замечательная теннисистка и может сыграть очень качественный матч. Да, я очень рада, что смогла быть сильнее. Не могу сказать, что это было моё лучшее выступление, но для команды, для страны сложно сыграть идеальный матч. В итоге я очень рада, что смогла остаться стойкой и действительно выносливой. Да, одержала победу, решающую победу для команды Украины, чтобы впервые квалифицироваться в полуфинал. Это такой исторический момент для нас. Да, я очень довольна этим.
Что касается будущего полуфинала против Италии, украинка добавила:
Это точно будет новый день, новый матч. Я ожидаю тяжелой борьбы. Она хорошая теннисистка. Вчера у нее тоже был тяжелый матч. Я сделаю все возможное тактически вместе с командой, чтобы подготовиться как можно лучше. Также завтра у нас выходной, так что будет немного восстановления, немного работы на корте. И от этого будем отталкиваться. Это полуфинал. Никогда не знаешь, чего ожидать. Будет много нервов, поэтому надо с этим справиться. Это будет действительно интересное противостояние.
Следующий матч украинки проведут 19 сентября против сборной Италии.
