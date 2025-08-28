Владимир Кириченко

Вчера, 27 августа, в Цюрихе (Швейцария) состоялся финал Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту.

Украину на этом турнире представили Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Левченко со второй попытки сумела преодолеть планку в 2,00 м – это ее лучший результат за последние 5 лет.

Последний раз Юлия показала результат 2,00 м 19 августа 2020 года на Мемориале Ирены Шевинской в Быдгоще, Польша.

Украинка не смогла преодолеть планку в 2,02 метра за три попытки и завершила соревнования на 4-м месте.

Напомним, Магучих стала второй в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.