Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, чем отличается ее подход к тренировкам и выступлениям на турнирах. Мировую рекордсменку цитирует sport.ua:

Нафига нужно на тренировках тратить силы и энергию, чтобы прыгнуть 2 метра или 2.10 м, а потом уйму времени тратить на восстановление.

Когда я прыгнула на 2.10 м мировой рекорд, я неделю восстанавливалась. Просто никакая была. Силы нужно на соревнованиях тратить.