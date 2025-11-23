Магучих: «Нафига нужно на тренировках тратить силы – когда прыгнула мировой рекорд, то я неделю восстанавливалась»
Ярослава заявила, что в подготовке к соревнованиям не нацеливается на высшие результаты
32 минуты назад
Фото: Getty Images
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, чем отличается ее подход к тренировкам и выступлениям на турнирах. Мировую рекордсменку цитирует sport.ua:
Нафига нужно на тренировках тратить силы и энергию, чтобы прыгнуть 2 метра или 2.10 м, а потом уйму времени тратить на восстановление.
Когда я прыгнула на 2.10 м мировой рекорд, я неделю восстанавливалась. Просто никакая была. Силы нужно на соревнованиях тратить.
Напомним, что у вице-чемпиона Украины обнаружили допинг.