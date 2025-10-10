Без Магучих: названа тройка претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2025 года от European Athletics
Церемония награждения — 25 октября
7 минут назад
Фото: Getty Images
European Athletics на своём официальном сайте объявил тройку финалисток в борьбе за звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года.
- Фемке Бол (Нидерланды) – бег;
- Муджинга Камбунджи (Швейцария) – бег;
- Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба.
Несмотря на блестящий сезон, украинка Ярослава Магучих в этот раз не попала в финальный список претенденток.
Официальная церемония награждения состоится 25 октября.
Напомним, Магучих впервые за последние 4 года завершила летний сезон без побед на топ-турнирах.