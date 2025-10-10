Денис Седашев

European Athletics на своём официальном сайте объявил тройку финалисток в борьбе за звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года.

Фемке Бол (Нидерланды) – бег;

(Нидерланды) – бег; Муджинга Камбунджи (Швейцария) – бег;

(Швейцария) – бег; Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба.

Несмотря на блестящий сезон, украинка Ярослава Магучих в этот раз не попала в финальный список претенденток.

Официальная церемония награждения состоится 25 октября.

Напомним, Магучих впервые за последние 4 года завершила летний сезон без побед на топ-турнирах.