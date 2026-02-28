«Болел даже кот»: Магучих откровенно рассказала о возвращении на чемпионат Украины
Мировая рекордсменка подчеркнула, что внимание украинских фанатов позволяет ей понять: она прыгает не зря
около 7 часов назад
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала своё выступление на зимнем чемпионате Украины, куда она вернулась после пятилетнего перерыва.
В эфире Суспільне Спорт атлетка отметила, что присутствие семьи, друзей и даже домашнего любимца помогло ей сохранить внутренний баланс.
Самое главное преимущество — психологическое здоровье. Дома намного лучше: друзья, семья, мой кот были со мной. Поэтому зимняя подготовка прошла удачно, и я очень рада этому.
Магучих подчеркнула, что внимание украинских фанатов и их жажда автографов вдохновляют её на новые спортивные свершения.
Это очень круто. Придаёт сил понимание, что ты прыгаешь не зря. Люди приходят, смотрят и хотят получить автографы — это мотивирует на новые рекорды.
