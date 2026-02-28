Магучих выиграла золото чемпионата Украины в помещении
Призёрами стали Юлия Левченко и Ирина Геращенко
около 8 часов назад
Фото: Getty Images
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Украины в помещении, завоевав золото на соревнованиях в Киеве.
Ярослава заняла первое место, покорив высоту — 1,96 м. Серебряную медаль с аналогичным результатом завоевала Юлия Левченко, уступив Ярославе лишь по количеству попыток. Тройку призёрок замкнула Ирина Геращенко.
К сожалению, соревнования не обошлись без досадных инцидентов. Катерина Табашник, занявшая четвёртое место с результатом 1,87 м, получила травму ноги во время выполнения одной из попыток.
Дорощук выиграл золото в прыжках в высоту на ЧУ по лёгкой атлетике в помещении.
Поделиться