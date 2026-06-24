Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на этапе Континентального тура в хорватском Загребе, где она завоевала золотую медаль с результатом 1,97 м.

Спортсменка оценила условия проведения соревнований за пределами стадиона и отметила поддержку болельщиков.

Я прыгнула 1.97 м. Думаю, это была хорошая попытка. Знаю, что могу прыгать выше. Это очень классные соревнования. Надеюсь, что вернусь сюда в следующем году.

Всегда по-разному соревноваться за пределами стадиона. Видела много украинцев — это было очень приятно и тепло для меня.