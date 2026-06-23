Прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась ожиданиями от выступления на этапе Континентального тура в Загребе.

Украинка отметила необычный формат соревнований вне стадиона и подчеркнула высокий уровень конкуренции, ведь в секторе встретятся три лидерки мирового сезона. Также Магучих заявила о амбициозных целях по обновлению рекордов турниров. Слова приводит Суспільне Спорт.

Я впервые в Загребе и очень взволнована. С нетерпением жду соревнований, потому что прыжки вне стадиона очень круты. Это совсем другие ощущения — ты ближе к людям.

Знаю, что рекорд соревнований — 2.08 м, и его удерживает Бланка Влашич. Но в стартовом списке — три лучшие прыгуньи в рейтинге сезона, поэтому это будут очень конкурентные соревнования.

У меня ещё не всё есть. Многие рекорды турнира не были побиты — это одна из моих целей. То, чем ты занимаешься, должно быть твоей страстью, и прыжки в высоту — это моя страсть и мотивация для меня.

Моя цель в этом году — прыгать как можно выше. Но прежде всего — насладиться моментом.