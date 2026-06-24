Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золотую награду на этапе Золотого континентального тура в Загребе (Хорватия).

Магучих без ошибок преодолела планки на отметках 1,90 м и 1,95 м, а победный результат 1,97 м покорила с третьей попытки. Уже в статусе лидера соревнований украинка пыталась взять высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными.

Серебряные награды турнира разделили сербка Ангелина Топич и австралийка Элеанор Паттерсон, которые завершили выступления с результатом 1,95 м.

Ещё одна представительница Украины Ирина Геращенко заняла девятое место, остановившись на отметке 1,85 м.

Континентальный тур. Загреб. Прыжки в высоту (женщины)



1. Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1.95 м

2. Ангелина Топич (Сербия) — 1.95 м

Магучих: «Прыжки в высоту — это моя страсть и мотивация».