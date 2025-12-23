Денис Седашов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась итогами 2025 года и рассказала о желании, которое загадает в Новый год. Слова приводит Sport.ua.

Если говорить о моей карьере, то ключевым моментом стал чемпионат мира. Это уже конец сезона, и завоеванная бронзовая медаль для Украины стала для меня особенным достижением года. Сейчас мы уже дома, и именно здесь идет подготовка к соревнованиям следующего года. Поэтому я очень счастлива сейчас. Восстанавливаю свои мысли и возвращаюсь к такому стабильному состоянию, когда я наслаждаюсь процессом. Ярослава Магучих

Также украинка рассказала о желании, которое загадает на Новый год.

Хочу пожелать только мира нашей стране. Это мое самое большое желание. Как, я думаю, и желание каждого украинца. Ярослава Магучих

Ярослава Магучих — спортсменка года по версии SBC Ukrainе Awards.