Стало известно, на каком турнире Магучих откроет для себя зимний сезон-2026
Украинка трижды выигрывала эти соревнования
около 1 часа назад
Ярослава Магучих / Фото - UNITED24
Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступит на турнире International Springer-Meeting Cottbus в Котбусе (Германия).
Турнир серии World Athletics Indoor Tour Bronze пройдет 28 января.
Также участие в соревнованиях примет немка Кристина Гонцель.
Ярослава трижды становилась чемпионкой турнира в Котбусе – в 2020, 2023 и 2024 годах.
Напомним, Магучих впервые за последние 4 года завершила летний сезон без побед на топ-турнирах.