Денис Седашов

Украинская легкоатлетка Милания Кохан, которая является сестрой известного метателя молота Михаила Кохана, стала чемпионкой Европы среди спортсменок до 18 лет в Банской Быстрице.

В финале метания молота украинка показала результат 70.19 метра. Кохан уверенно опередила свою ближайшую преследовательницу, француженку Лоан Родриг, более чем на один метр.

Для Милании этот чемпионат Европы стал дебютным международным стартом в карьере.

Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя.