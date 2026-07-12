Денис Седашов

Легкоатлет Артур Фельфнер выиграл золотую медаль на чемпионате Украины. Представитель Киевской области одержал победу с результатом 80,03 метра. Для Фельфнера это четвертый титул чемпиона страны в карьере.

Второе место занял Илья Саевский (68,84 м), третье — Александр Пятница (66,38 м).

В июне этого года Фельфнер занял пятое место на этапе Бриллиантовой лиги, обновив свой личный рекорд сезона.

Ткачук стала чемпионкой Украины в беге на 400 метров с барьерами.