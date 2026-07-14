Кохан занял четвертое место на Мемориале Иштвана Гуляя
Украинец отправил снаряд на 81.48 метра
15 минут назадПодписаться в
Лидер сборной Украины по метанию молота Михаил Кохан остановился в шаге от пьедестала на престижных легкоатлетических соревнованиях Мемориал Иштвана Гуляя в Венгрии.
Лучшей для 25-летнего украинца стала вторая попытка, в которой он отправил снаряд на 81.48 метра.
Показатель 81.48 м стал четвертым лучшим результатом в карьере легкоатлета.
Мемориал Иштвана Гуляя. Будапешт (Венгрия)
1. Итан Кацберг (Канада) – 83.55 м
2. Мерлин Гуммель (Германия) – 81.74 м
3. Бенце Галаш (Венгрия) – 81.65 м
4. Михаил Кохан (Украина) – 81.48 м
Напомним, в июне этого года Кохан обновил личный рекорд, метнув молот на 82.38 м.
Магучих и Геращенко примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.