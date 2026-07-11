Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко подвела итоги своего выступления на чемпионате Украины-2026 по легкой атлетике и поделилась планами на летний сезон.

По словам спортсменки, сейчас для нее на первом месте — стабильность и сохранение оптимальных кондиций. Слова приводит Суспільне Спорт.

Наверное, сначала это нормально. Любой результат на соревнованиях — это то, что удалось показать. Мы всегда стараемся как можно лучше и делаем всё, что от нас зависит. Я довольна любыми своими соревнованиями. Для меня самое главное сейчас — удерживать свой технический уровень при любых условиях и погоде, а также быть здоровой. Над этим и работаем. Ирина Геращенко

Также легкоатлетка рассказала о логистических нюансах подготовки к основным международным стартам и очертила ближайший график соревнований. В частности, выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Англии в настоящее время зависит от скорости оформления документов.

Визу на чемпионат Европы мне уже поставили. А вот виза в Лондон на Бриллиантовую лигу пока под вопросом. После чемпионата Европы есть старты, на которые мы уже подтвердились. Так что сейчас либо выступим в Лондоне, либо будем готовиться непосредственно к чемпионату Европы. Подготовка? Да, только в Украине, никуда не едем. Отсюда сразу отправимся в Бирмингем. У меня дома ребенок, муж, семья, родители. У тренера так же все дома, поэтому мы остаемся здесь. Ирина Геращенко

«Соревнования — это всегда праздник»: Геращенко прокомментировала победу на Мемориале Лонского.