Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник прокомментировала тяжелую травму, которую она получила во время финала национального первенства в помещении. Атлетка подтвердила, что в настоящее время передвигается только на костылях.

Травма произошла 28 февраля во время соревнований в Киеве. Сразу после инцидента Екатерине наложили гипс.

На своей странице в Instagram спортсменка обратилась к болельщикам:

Мои дорогие друзья, искренне благодарю каждого, кто беспокоился за меня и писал слова поддержки. Вы — невероятные. Сейчас я не могу встать на ногу. Держусь, спасибо, что вы рядом. P.s для уточнения: до вчерашнего случая проблем с коленями у меня не было! А не как сказали во время трансляции. Ну конечно держусь на костылях, потому что наложили гипс. Катерина Табашник