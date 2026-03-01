«На ногу встать не могу»: Табашник рассказала о последствиях травмы на чемпионате Украины
Атлетка рассказала о своем состоянии
около 12 часов назад
Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник прокомментировала тяжелую травму, которую она получила во время финала национального первенства в помещении. Атлетка подтвердила, что в настоящее время передвигается только на костылях.
Травма произошла 28 февраля во время соревнований в Киеве. Сразу после инцидента Екатерине наложили гипс.
На своей странице в Instagram спортсменка обратилась к болельщикам:
Мои дорогие друзья, искренне благодарю каждого, кто беспокоился за меня и писал слова поддержки. Вы — невероятные. Сейчас я не могу встать на ногу. Держусь, спасибо, что вы рядом.
P.s для уточнения: до вчерашнего случая проблем с коленями у меня не было! А не как сказали во время трансляции. Ну конечно держусь на костылях, потому что наложили гипс.