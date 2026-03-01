Денис Седашов

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Олег Дорошук триумфально защитил титул чемпиона Украины. В киевском манеже атлет не только завоевал золото, но и преодолел планку на отметке 2.30 метра, что стало его лучшим результатом в текущем сезоне.

После выступления Дорошук признался, что начало зимнего сезона оказалось непростым из-за физического состояния и поиска оптимальной формы. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы провели хороший сбор в Португалии осенью, после чемпионата мира в Токио. Потом мне было как-то сложно прыгать дома. Я еще веса набрал, и пока это всё распрыгал, так и получилось. Распрыгал, вес сбросил — и как будто уже легче. Это первый старт такой, что я почувствовал хотя бы, что прыгаю. Потому что я уже немного расстроился из-за двух таких стартов, особенно 2.21 — это подвело. Но думаю: надо приехать и на чемпионате Украины нормально попрыгать. Эти 2.33 метра, что не взял, — над ними еще поработаем. Надеюсь, всё будет хорошо. Олег Дорощук

