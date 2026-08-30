Магучих завоевала серебро на турнире в Гайльбронне
Еще одна украинка Юлия Левченко показала пятый результат
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих заняла второе место на этапе Континентального тура в Хайльбронне.
Украинка завоевала серебро с результатом 2,00 метра. Следующая планка 2,02 метра ей не покорилась. Победу одержала австралийка Элеанор Паттерсон, которая повторила личный рекорд — 2,02 метра.
Юлия Левченко — пятая с результатом 1,86 метра.
Результаты континентального тура в Хайльбронне. Прыжки в высоту
1. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2.02 м
2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 м
3. Ламара Дистин (Ямайка) – 1.98 м
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5. Юлия Левченко (Украина) – 1.85
Следующими стартами для Магучих станут финал Бриллиантовой лиги и Абсолютный чемпионат мира-2026.
Геращенко повторила личный рекорд и сенсационно вытеснила Магучих с пьедестала в Цюрихе.