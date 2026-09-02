Мегафайт Фьюри – Джошуа состоится? Тайсон выложил постер боя с ЭйДжеем
Цыганский король не забыл упомянуть о месте проведения поединка
Фьюри и Джошуа / Фото - LA Times
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) выложил постер своего поединка против бывшего обладателя титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (30-4, 27 KO).
На нём указано место проведения боя – Нью-Йорк. Дата боя не указана.
«Ну и город этот Нью-Йорк, ну и арена – «Мэдисон-сквер-гарден», ну и поединок – Фьюри против Джошуа. Это земля возможностей.
Вот это будет выходной для парней: гуляем в Нью-Йорке! Легендарно! Ребята, ждать осталось совсем немного!».
Ранее сообщалось, что у Фьюри есть несколько кандидатов на замену Джошуа.