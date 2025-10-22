Опубликован календарь Бриллиантовой лиги-2026
Сезон стартует в мае и продлится до сентября
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Организаторы Бриллиантовой Лиги по лёгкой атлетике представили календарь соревнований на сезон-2026, опубликовав расписание на официальном сайте серии.
Новый сезон Бриллиантовой Лиги стартует в мае и будет включать 15 этапов. Финал запланирован на начало сентября.
Календарь Бриллиантовой Лиги 2026
8 мая – Доха
16 мая – Шанхай
23 мая – Сямэнь
31 мая – Рабат
4 июня – Рим
7 июня – Стокгольм
10 июня – Осло
26 июня – Париж
4 июля – Юджин
10 июля – Монако
18 июля – Лондон
21 августа – Лозанна
23 августа – Силезия
27 августа – Цюрих
4–5 сентября – финал в Брюсселе
Напомним, что Магучих стала второй в финале Бриллиантовой Лиги в Цюрихе.