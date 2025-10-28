«Я иду за своей мечтой». Вордли – о победе над Паркером и бое с Усиком
Фабио не обращает внимания на мнение критиков
около 3 часов назад
Временный чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO) после победы над Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Британца цитирует fightnews.info:
Я уверен, что появятся десятки статей о том, что я был в секундах от поражения или о том, что я победил Паркера, но не смогу победить Усика, и так далее. Но, слушайте, я здесь не для того, чтобы угодить всем. Я иду за своей мечтой, своим путем. Пока я возвращаюсь домой, и моя семья счастлива, любит меня, гордится мной, а моя команда довольна тем, что мы сделали – остальное меня не волнует. Со всем уважением – мне все равно, что кто-то там говорит.
Промоутер Уордли уже назвал сроки проведения поединка Фабио с Усиком.