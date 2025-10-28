Бывший промоутер Александра Усика (24-0, 15 KO) Александр Красюк поделился мыслями о потенциальном поединке украинца с британским проспектом Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO). Функционера цитирует fightnews.info:

Мозес слишком молод для Усика. Итаума против Усика – это как кошка и мышь. Я думаю, что в этом поединке у Мозеса есть шанс панчера, но это будет игра в кошки-мышки. Это мое мнение. На этом этапе, если мы говорим о настоящем.

Через год все может измениться. Я думаю, что через год или два Итаумы может стать суперзвездой.