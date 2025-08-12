Никитин завоевал бронзу на Золотом континентальном туре в Венгрии
Украинец взял высоту 2,24 м
Украинский прыгун в высоту Дмитрий Никитин завоевал бронзовую награду на этапе Золотого континентального тура по легкой атлетике в Венгрии.
Дмитрий преодолел планку на высоте 2,24 м, но по дополнительным попыткам уступил серебряному призеру Олимпиады-2024 американцу Шелби Мак'юэну. Победу одержал японец Наото Хасегава, который повторил свой личный рекорд и единственным среди участников взял высоту 2,27 м.
