Денис Седашов

Прыгун в высоту Роман Петрук стал победителем мужских соревнований на командном чемпионате Украины-2026 по легкой атлетике.

Легкоатлет, представляющий Житомирскую область, с третьей попытки преодолел планку на отметке 2.30 метра. Этот результат стал для Петрука новым личным рекордом в карьере — ранее его лучшим показателем была высота 2.26 метра.

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Кроме золота национального первенства, украинец выполнил норматив на чемпионат Европы-2026, а также повторил третий лучший результат сезона в мире.

Левченко одержала победу на Континентальном туре в Финляндии.