Петрук с личным рекордом выиграл командный ЧУ-2026 по прыжкам в высоту
Легкоатлет показал результат 2.30 м
около 2 часов назадПодписаться в
Прыгун в высоту Роман Петрук стал победителем мужских соревнований на командном чемпионате Украины-2026 по легкой атлетике.
Легкоатлет, представляющий Житомирскую область, с третьей попытки преодолел планку на отметке 2.30 метра. Этот результат стал для Петрука новым личным рекордом в карьере — ранее его лучшим показателем была высота 2.26 метра.
Видео Суспільне Спорт
Кроме золота национального первенства, украинец выполнил норматив на чемпионат Европы-2026, а также повторил третий лучший результат сезона в мире.
Левченко одержала победу на Континентальном туре в Финляндии.
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