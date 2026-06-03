Денис Седашов

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Олег Дорощук пропустит четвертый этап Бриллиантовой лиги, который состоится 4 июня в Риме. О снятии с заявки из-за травмы спортсмен сообщил в комментарии Суспільне Спорт.

Дебютный старт Дорощука в сезоне Бриллиантовой лиги теперь запланирован на 19 июня в Дохе. Также под вопросом остается участие легкоатлета в командном чемпионате Украины, который пройдет 6–7 июня во Львове.

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Рабате, Левченко — в топ-4.