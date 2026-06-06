«В клубе есть определенные проблемы»: Мальдера сделал шокирующее заявление о Лунине перед матчем с Данией
Итальянский специалист назвал настоящую причину отсутствия голкипера
около 1 часа назадПодписаться в
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции рассказал о кадровой ситуации в команде накануне товарищеского матча против сборной Дании. Специалист объяснил причину отсутствия голкипера Андрея Лунина, а также сообщил о повреждениях у двух игроков.
По словам наставника, не вызов вратаря мадридского Реала связан исключительно с внутренними клубными вопросами, а не с проблемами со здоровьем.
Лунин хотел приехать, я с ним общался по телефону, у него нет никаких травм, есть определенные проблемы в его клубе. Нет ничего серьезного, но просто не совпали некоторые детали, и мы вместе решили, что он не приедет. Ему, конечно, было очень жаль.
Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Известно, кто обслужит матч между Данией и Украиной.
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