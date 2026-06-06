Денис Седашов

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на пресс-конференции сообщил об изменениях в составе команды перед товарищеским матчем против Дании. Полузащитник Руслан Малиновский и защитник Илья Забарный, которые пропустили предыдущую игру с Польшей (2:0), выйдут на поле с первых минут.

— Можем ли мы ожидать изменения в стартовом составе завтра по сравнению с матчем против Польши?

— Могу сказать, что Малиновский и Забарный будут играть в стартовом составе.

Товарищеская встреча между сборными Дании и Украины состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сборная Украины прибыла на матч против Дании. Фото.