Украинская прыгунья Будзинская завоевала золото на турнире в Австрии
Украинка показала результат 6.66 метра
около 2 часов назадПодписаться в
Украинка Ирина Будзинская победила в прыжках в длину на этапе Континентального тура категории Challenger, который завершился в австрийском Санкт-Пёльтене.
Для завоевания золотой награды Будзинской хватило первой попытки, в которой она показала результат 6.66 метра.
Серебряную медаль соревнований завоевала представительница Венгрии Петра Фаркаш с результатом 6.63 метра. Тройку призёров замкнула австрийская спортсменка Мойо Барди, прыгнувшая на 6.23 метра.
Ранее в мае Будзинская стала третьей на турнире в Афинах, а также одержала победу на соревнованиях в Лимасоле с личным рекордом 6.82 метра.
Левченко одержала победу на Континентальном туре в Финляндии.
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